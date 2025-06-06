Первый раз за три года: ЦБ РФ снизил ключевую ставку

Банк России на заседании 6 июня принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20%.

Это первое смягчение денежно-кредитной политики с сентября 2022 года, когда ставку понижали с 8% до 7,5%. На протяжении последних почти трех лет регулятор либо повышал, либо сохранял ставку без изменений.

В Центробанке пояснили, что инфляционное давление, включая устойчивую составляющую, продолжает ослабевать. При этом, несмотря на сохраняющийся опережающий рост внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения предложения, экономика России постепенно выходит на траекторию сбалансированного роста.

Ранее эксперты уже прогнозировали снижение ключевой ставки.