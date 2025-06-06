По поручению Губернатора НСО с 9 июня начнет работать автобус между аэропортом Толмачево и станцией Обь

«Маршрут будет запущен по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Автобус позволит распределить потоки и перенести часть на железнодорожный транспорт. Это также повышает удобство для самих пассажиров – обширная сеть маршрутов электропоездов позволит жителям Новосибирска и Новосибирской области добраться до аэропорта с пересадкой на станции Новосибирск-Главный из всех направлений пригородного сообщения: южного, кузбасского и восточного», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Комбинированная схема перевозки «электропоезд+автобус» позволяет пассажирам комфортно, минуя пробки, точно по расписанию добираться из Новосибирска, а также Татарского, Чановского, Барабинского, Куйбышевского и других районов Новосибирской области с пересадкой на станции Обь в аэропорт Толмачево.

Расписание муниципального маршрута согласовано с расписанием всех пригородных поездов, проходящих через железнодорожную станцию Обь. Для пассажиров, ожидающих поезда дальнего следования, зал ожидания вокзала на станции Обь работает круглосуточно.