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общество

По поручению Губернатора НСО с 9 июня начнет работать автобус между аэропортом Толмачево и станцией Обь

Nso.ru

В Новосибирской области с 9 июня будет запущен подвозящий автобусный маршрут №4, курсирующий ежедневно от железнодорожной станции Обь западного направления электропоездов до аэропорта Толмачево и обратно.

«Маршрут будет запущен по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Автобус позволит распределить потоки и перенести часть на железнодорожный транспорт. Это также повышает удобство для самих пассажиров – обширная сеть маршрутов электропоездов позволит жителям Новосибирска и Новосибирской области добраться до аэропорта с пересадкой на станции Новосибирск-Главный из всех направлений пригородного сообщения: южного, кузбасского и восточного», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Комбинированная схема перевозки «электропоезд+автобус» позволяет пассажирам комфортно, минуя пробки, точно по расписанию добираться из Новосибирска, а также Татарского, Чановского, Барабинского, Куйбышевского и других районов Новосибирской области с пересадкой на станции Обь в аэропорт Толмачево.

Расписание муниципального маршрута согласовано с расписанием всех пригородных поездов, проходящих через железнодорожную станцию Обь. Для пассажиров, ожидающих поезда дальнего следования, зал ожидания вокзала на станции Обь работает круглосуточно.

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Галина Дидан
Журналист

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