Погрузка в Новосибирской области выросла на 19,3% в январе – мае 2025 года

В январе – мае 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составила почти 9,9 млн тонн. Это на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае на железнодорожных станциях в области погружено почти 2 млн тонн. Это на 9,5% больше, чем в мае предыдущего года.

По итогам пяти месяцев 2025 года наибольший рост погрузки в Новосибирской области отмечен по следующим видам грузов:

– каменный уголь – 5,6 млн тонн (рост в 1,4 раза к январю – маю 2024 года);

– нефть и нефтепродукты – 869 тыс. тонн (+7,9%);

– зерно – 656 тыс. тонн (рост в 2,2 раза);

– комбикорма – 52,8 тыс. тонн (+7,4%);

– химикаты и сода – 43 тыс. тонн (+25,6%).