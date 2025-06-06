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общество

Продление ареста бывшей замглавы Колыванского района и продажа фабрики-кухни Сталина: итоги 6 июня в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Сиб.фм подвел итоги 5 июня, сообщив о важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

Экс-заместителю главы Колыванского района продлили домашний арест.

Колыванский районный суд продлил меру пресечения для Жанны Румынской, бывшего первого заместителя главы районной администрации. Теперь домашний арест для экс-чиновницы будет действовать до 10 августа 2025 года. Румынская фигурирует в уголовном деле, возбужденном по статье о превышении должностных полномочий.

Историческую фабрику-кухню Сталина продают в Новосибирске.

Историческое здание бывшей фабрики-кухни по адресу Челюскинцев, 9 выставлено на продажу. Объект площадью 5 тысяч квадратных метров вместе с земельным участком предлагается за 308,8 миллиона рублей.

Продавцом выступает АО «Железнодорожная компания», которая реализует актив как непрофильный. Торги проводятся на электронной площадке РТС-тендер, прием заявок продлится до 11 июля 2025 года. На текущий момент потенциальные покупатели еще не проявили интереса к лоту.

Возле озера Спартак в Новосибирске произошла потасовка между подростками и нетрезвым мужчиной.

В Новосибирске у озера Спартак вечером 4 июня произошел конфликт между группой подростков и нетрезвыми местными жителями, который перерос в массовую драку. По информации очевидцев, поводом для столкновения стало замечание пьяного мужчины о слишком громком поведении молодежи.

В ходе потасовки один из несовершеннолетних участников получил серьезные травмы — перелом носа и сотрясение мозга. Правоохранительные органы задержали двоих взрослых участников инцидента, которых доставили в отделение полиции. В настоящее время проводится проверка по факту хулиганских действий.

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Кристина Уколова
Журналист

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