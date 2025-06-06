Развод на квасе: как вас дурят с каждым глотком (способы проверки от экспертов)

Квас — традиционный русский напиток. Он не только освежает, но и полезен для здоровья. В нём есть витамины и микроэлементы. Они помогают укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ.
Хороший квас положительно влияет на пищеварение. Но эти свойства есть только у качественного продукта. Выбрать его бывает непросто.
Роспотребнадзор советует покупать квас в тёмных бутылках. Они лучше защищают напиток от солнечного света.
В магазине нужно внимательно осмотреть бутылку. Осадок на дне говорит о нарушении технологии производства.
Дома проверить качество кваса можно простым способом. Настоящий напиток должен пениться при наливании. Пена показывает, что уровень углекислоты в норме.
Разливной квас стоит брать только в проверенных местах. Если рядом валяется мусор, а бочки стоят на солнце — такой напиток лучше не покупать.
Ранее Сиб.фм рассказывал об отказе россиян в пользу квасов и морсов.