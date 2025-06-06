Рекордный ажиотаж: новосибирские охотники подали более 5 тысяч заявок на весенний сезон

Весной текущего года охотники Новосибирской области получили свыше 5 тысяч разрешений на охоту на водоплавающих птиц. Как сообщили в региональном правительстве, большинство заявок было подано дистанционно через мобильное приложение "Моя охота".

В Новосибирской области завершился весенний охотничий сезон, стартовавший 17 марта. За этот период было выдано 5 134 охотничьих разрешения, причем 4 266 из них (83% от общего количества) оформлены через цифровую платформу "Моя охота". Это на 14% больше, чем в прошлом году, когда электронные разрешения составляли 69%.

Разработанное региональным министерством цифрового развития приложение значительно упростило процесс оформления документов. Его ключевое преимущество — возможность работы в офлайн-режиме, что особенно актуально для охотников из отдаленных территорий. В перспективе власти планируют расширить функционал сервиса для оформления разрешений на другие виды охотничьих ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске открылась крупнейшая выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм».