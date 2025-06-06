Розыгрыш Tesla на День города в Новосибирске

29 июня, в честь 132-летия Новосибирска, на Михайловской набережной впервые пройдет розыгрыш одного из самых популярных электромобилей в мире — Tesla от компании Tesla_N.
Хотите попробовать удачу? Участвуйте в розыгрыше — достаточно пройти 4 простых шага на официальном сайте. Победителя выберут случайным образом прямо на сцене во время праздничной программы.
Организаторы и партнёры розыгрыша — радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Премия ЗОЖ — проект для тех, кто выбирает активную и здоровую жизнь.
Что ждет гостей праздника:
- С 12:00 до 23:00 — музыкальный марафон с участием артистов из Новосибирска и других городов
- Мастер-классы, фотозоны, сувениры
- Хедлайнер мероприятия — Тося Чайкина
- Впервые на городском празднике — розыгрыш электромобиля Tesla
Официальные партнёры:
Агрохолдинг «Гудвилл» АО «Алтайская крупа», торговая сеть «Пятёрочка»
Партнёры:
«Клиника профессора Пасман», Группа компаний «VIRA», ООО Первая Крупяная Компания Крупы Пассим, «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера (АНО "Школа 21"), парк активного отдыха «Ствол»
Генеральный фуд-партнёр – SovaBar.
Генеральный вкусный партнёр – Вафли Мира.
Генеральный клубный фуд-партнёр — Руки Вверх Бар.
Генеральный пицца-партнёр — сеть пиццерий «Папа Джонс».
Фуд-партнёры:
33 Пингвина, доступная кофейня «Подорожник», кафе-блинная Tinlinna, MepsBubbleTea, Хот-дог Бургерович, Alcreme, Рестобар Друзья, Голодный Пёс, кафе «Отдых», BerryBakery, Mivino, федеральная сеть маркет-баров «Ёмкость», Waffles&Bubbles.
Зоо-партнёр:
«Интернет-магазин ЗооСАТ и производитель кормов BowlWow (Де Ново Групп)»
Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.
Все подробности — на сайте tesla-n.ru/draw
Не пропустите главное событие лета в Новосибирске!
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