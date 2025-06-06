Розыгрыш Tesla на День города в Новосибирске

29 июня, в честь 132-летия Новосибирска, на Михайловской набережной впервые пройдет розыгрыш одного из самых популярных электромобилей в мире — Tesla от компании Tesla_N.

Хотите попробовать удачу? Участвуйте в розыгрыше — достаточно пройти 4 простых шага на официальном сайте. Победителя выберут случайным образом прямо на сцене во время праздничной программы.

Организаторы и партнёры розыгрыша — радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Премия ЗОЖ — проект для тех, кто выбирает активную и здоровую жизнь.

Что ждет гостей праздника:

- С 12:00 до 23:00 — музыкальный марафон с участием артистов из Новосибирска и других городов

- Мастер-классы, фотозоны, сувениры

- Хедлайнер мероприятия — Тося Чайкина

- Впервые на городском празднике — розыгрыш электромобиля Tesla

Официальные партнёры:

Агрохолдинг «Гудвилл» АО «Алтайская крупа», торговая сеть «Пятёрочка»

Партнёры:

«Клиника профессора Пасман», Группа компаний «VIRA», ООО Первая Крупяная Компания Крупы Пассим, «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера (АНО "Школа 21"), парк активного отдыха «Ствол»

Генеральный фуд-партнёр – SovaBar.

Генеральный вкусный партнёр – Вафли Мира.

Генеральный клубный фуд-партнёр — Руки Вверх Бар.

Генеральный пицца-партнёр — сеть пиццерий «Папа Джонс».

Фуд-партнёры:

33 Пингвина, доступная кофейня «Подорожник», кафе-блинная Tinlinna, MepsBubbleTea, Хот-дог Бургерович, Alcreme, Рестобар Друзья, Голодный Пёс, кафе «Отдых», BerryBakery, Mivino, федеральная сеть маркет-баров «Ёмкость», Waffles&Bubbles.

Зоо-партнёр:

«Интернет-магазин ЗооСАТ и производитель кормов BowlWow (Де Ново Групп)»

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.

Все подробности — на сайте tesla-n.ru/draw

Не пропустите главное событие лета в Новосибирске!

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