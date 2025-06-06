Рядом с ним даже Скрудж МакДак — транжира. Имена самых жадных мужчин

Некоторые мужчины не любят делиться. Для них «подарок» — страшное слово. У них есть деньги, но тратить их на других они не хотят.

Имя может влиять на характер. Есть мужские имена, которые часто связаны со скупостью.

Андрей

Андреи считают каждую копейку. Даже в любви они сначала подумают, стоит ли платить за кофе. Они ищут самые дешёвые варианты и редко делают подарки.

Денис

Денисы любят комфорт, но только для себя. Они неохотно тратятся на других. В ресторане предложат разделить счёт. Если и дарят что-то, то обязательно скажут: «Это было по акции».

Сергей

Сергеям жалко не только деньги, но и эмоции. Они могут хорошо зарабатывать, но спонтанные подарки — не про них. Они долго раздумывают, стоит ли дарить цветы, ведь «они всё равно завянут».

Антон

Антоны считают, что их любви достаточно. Они воспринимают траты как инвестиции. Могут долго обещать подарок, а в итоге вручить что-то незначительное.

Конечно, имя — не приговор. Бывают щедрые Сергеи и заботливые Денисы. Но если мужчина морщится при слове «подарок», возможно, это не просто так.