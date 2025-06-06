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культура

Самой популярной книгой Пушкина В Новосибирске стала «Капитанская дочка»

Фото: Википедия

Это произведение входит в школьную программу. Однако Пушкина покупают не только ученики.

Сегодня, 6 июня, исполняется 226 лет со дня рождения Александра Пушкина. В Новосибирске, как и по всей стране, проходят праздничные мероприятия. В честь дня рождения поэта в метро можно прокатиться бесплатно, если прочитать его стихотворение наизусть.

Книги Пушкина регулярно переиздаются. Разные издательства выпускают их в различных форматах — от компактных книжек до толстых сборников. Но главное — не оформление, а сам автор. Его произведения всегда пользуются спросом.

Nsk.bfm.ru со ссылкой на сети «Читай-город» сообщает, что самой продаваемой книгой Пушкина в Новосибирской области стала «Капитанская дочка». Далее идут «Евгений Онегин», «Сказки», сборник с «Борисом Годуновым» и «Дубровский».

Интерес к книгам Пушкина остается высоким. В начале года после выхода фильма «Пророк» их продажи выросли в полтора раза.

Ранее Сиб.фм рассказывал об аферистах из Новосибирска и Рязани. Они похитили 22,5 млн. рублей благодаря «Пушкинской карте».

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Рафаэль Адам
Журналист

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