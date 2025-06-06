СГК начала строительство теплосетей Новосибирска по программе 2025 года

Энергокомпания уже начала замену теплосетей на 18 участках из 39 запланированных — работы ведутся в рамках программы 2025 года.

По данным Новосибирской теплосетевой компании (ООО «НТСК») ее подрядчики, по состоянию на начало июня, ведут работы по перекладке трубопроводов на 18 участках из 39 запланированных. На остальных участках вскоре начнутся работы, сообщили в организации.

О ходе работ рассказал главный инженер НТСК Сергей Срыбных 4 июня в эфире телеканала ОТС. Сейчас трубы меняют на улицах Зорге, Петухова, Котовского, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Забалуева, Лескова, Выборной, Степной, Серафимовича, Лежена, Анодной, Бийской, Красном проспекте, Широкой и в Пермском переулке.

Как отметил Срыбных, на всех участках организованы резервные схемы горячего водоснабжения, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона. Затем подрядчики займутся восстановлением благоустройства.

В 2025 году значительная часть перекладки пройдет под проезжими частями — на улицах Автогенной, Мичурина, а также на пересечениях Немировича-Данченко с Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев.

Работы, требующие перекрытия движения, постараются провести в кратчайшие сроки.

2025 год станет третьим этапом инвестиционной программы СГК в Новосибирске. Всего планируется заменить свыше 55 км теплосетей, включая капитальный, текущий ремонт и новое строительство. Комплексная перекладка охватит 39 участков общей протяжённостью более 20 км.