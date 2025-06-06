Сибирячка снялась в мистическом мини-сериале «Приворот»

Актриса из Новокузнецка снялась в мистической мелодраме.

Актриса из Новокузнецка Полина Кутухина исполнила одну из ролей в мини-сериале «Приворот», премьера которого состоится 8 июня на телеканале ТВ-3.

В центре сюжета — история любви, предательства и магии. Главная героиня становится жертвой приворота, который разрушает судьбы сразу двух семей.

Известно, что Полина сыграла подругу главной героини — трудолюбивую и заботливую женщину, поддерживающую близких в трудные моменты. Вместе с ней в сериале снялся ее супруг, актер Алексей Анищенко. По словам актрисы, участие в проекте стало для них неожиданной, но приятной возможностью поработать вместе.

Сама Полина Кутухина родом из творческой семьи, её родители связаны с театром. С 16 лет она работает каскадером, а сейчас осваивает режиссуру, поступив на курсы к Алле Суриковой. Несмотря на переезд в Москву, актриса с теплотой вспоминает родную Сибирь и считает себя настоящей сибирячкой.