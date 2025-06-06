Сохраняйте природу — она у нас одна: в Новосибирске пройдет экофестиваль «ЭкоМир»

7 июня в зоопарке имени Р.А. Шило состоится праздничное событие, посвящённое Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды. В этом году «ЭкоМир» проводится уже в пятый раз — его традиционно организует мэрия города при поддержке местных компаний.

Этот фестиваль станет настоящим семейным праздником с яркими мероприятиями и полезной информацией о бережном отношении к природе. Посетителей ждут увлекательные квесты, интерактивные игры, мастер-классы, викторины и конкурсы с призами. Дружелюбная атмосфера поможет по-новому взглянуть на экологические привычки.

На территории зоопарка разместятся специальные эко-зоны с познавательными экспозициями. Здесь можно будет узнать о природоохранных инициативах ведущих городских предприятий, таких как «Горводоканал», «Спецавтохозяйство», «СГК-Новосибирск» и других.

Фанаты фото оценят стильные фотозоны, а на главной сцене в течение дня пройдет концерт, показ эко-моды и розыгрыши подарков от партнёров фестиваля.

Фестиваль открыт для всех возрастов — будет интересно и детям, и взрослым. «ЭкоМир» подарит отличное настроение и важные знания о том, как каждый из нас может помочь сохранить окружающую среду.

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