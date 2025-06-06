Состояние Тиграна Кеосаяна: даже если очнется, прежним не будет

Полгода назад, в декабре 2024 года, у режиссёра Тиграна Кеосаяна случился тяжёлый сердечный приступ. Врачи едва спасли ему жизнь. С тех пор он находится в коме.

Сейчас появились обнадёживающие признаки. По сообщениям близких, Кеосаян начал реагировать на голоса. Он моргает, шевелит пальцами, пытается открыть рот.

«Он не говорит, но откликается. Когда просишь моргнуть — моргает», — рассказывает его жена Маргарита Симоньян.

Врачи напоминают, что восстановление после клинической смерти — процесс долгий. Особенно сложным его делают многолетние проблемы с сердцем.

Ещё в 2008 году Кеосаяну поставили стент. В 2010 году он перенёс инфаркт. Несмотря на предупреждения врачей, режиссёр продолжал активно работать.

27 декабря 2024 года его сердце остановилось. Врачи смогли его запустить, но мозг получил повреждения. С тех пор Кеосаян без сознания.

Маргарита Симоньян каждый день приходит в больницу. Она разговаривает с мужем и верит в силу молитв.

«Когда молятся многие, Господь творит чудеса», — говорит она.

В январе 2025 года Владимир Путин присвоил Кеосаяну звание Заслуженного артиста России. Это стало признанием его вклада в культуру.

Режиссёр снял более 40 фильмов, включая «Бедную Сашу» и «Ландыш серебристый». Он вёл популярные телепрограммы.

Сейчас за его здоровье молятся родные и близкие. Бывшая жена Алёна Хмельницкая также поддерживает Тиграна.

Врачи используют современные методы лечения. Они отмечают, что путь к восстановлению будет долгим. Но даже небольшие признаки улучшения дают надежду.

Миллионы людей ждут пробуждения режиссёра. Его история стала символом веры в чудо.

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