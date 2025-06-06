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общество

Стали известны сроки восстановления рухнувшей подпорной стенки на Ипподромской в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Рухнувшую стенку на Ипподромской в Новосибирске восстановят в 2026 году.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, власти города планируют восстановить подпорную стенку на Ипподромской магистрали в 2026 году.

Сейчас идет подготовка к работам: МКУ «Гормост» заключило контракт на обследование всех подпорных стенок на участке от площади Будагова до улицы Богдана Хмельницкого. Исследование проведут специалисты СГУПС, стоимость контракта оценивается в 8,7 миллионов рублей.

Напомним, что утром 21 апреля произошло ЧП на одном из важнейших транспортных участков города — на Ипподромской магистрали обрушилась подпорная стена. Движение оказалось сильно затруднено, городские власти и прокуратура начали проверку

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Валерия Митрохина
Журналист

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