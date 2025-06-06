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Суд продлил домашний арест бывшей замглавы Колыванского района

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Колыванский районный суд продлил домашний арест Жанне Румынской. Бывшая первый заместитель главы администрации района останется под домашним арестом до 10 августа 2025 года. Она проходит по делу о превышении должностных полномочий.

«Постановлением Колыванского районного суда Новосибирской области Жанне Румынской продлена мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 августа 2025 года», — сообщили в суде.

29 мая Румынскую временно отстранили от должности. Это решение принял Центральный районный суд Новосибирска. Уголовное дело против чиновницы возбудили в апреле. Её обвиняют по статье 286 УК РФ. Следствие считает, что Румынская четыре года незаконно получала премиальные выплаты. Она якобы требовала «откаты» с премий сотрудников администрации и подведомственных учреждений. Общая сумма составила 488 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал об отправке в колонию за превышение полномочий экс-главу Сузунского района.

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Рафаэль Адам
Журналист

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