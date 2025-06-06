Суд продлил домашний арест бывшей замглавы Колыванского района

Колыванский районный суд продлил домашний арест Жанне Румынской. Бывшая первый заместитель главы администрации района останется под домашним арестом до 10 августа 2025 года. Она проходит по делу о превышении должностных полномочий.

«Постановлением Колыванского районного суда Новосибирской области Жанне Румынской продлена мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 августа 2025 года», — сообщили в суде.

29 мая Румынскую временно отстранили от должности. Это решение принял Центральный районный суд Новосибирска. Уголовное дело против чиновницы возбудили в апреле. Её обвиняют по статье 286 УК РФ. Следствие считает, что Румынская четыре года незаконно получала премиальные выплаты. Она якобы требовала «откаты» с премий сотрудников администрации и подведомственных учреждений. Общая сумма составила 488 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал об отправке в колонию за превышение полномочий экс-главу Сузунского района.