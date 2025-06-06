Сводка СВО на 6 июня: ВС РФ начали наступление на Малиновку

По данным украинских мониторинговых ресурсов, российские войска начали наступательные действия в районе села Малиновка Запорожской области, активизировав ранее стабильный участок фронта.

Как сообщают источники, российские подразделения продвинулись в серой зоне и в настоящее время закрепляются в лесополосах к востоку от населенного пункта. Боевые действия в этом районе продолжаются.

На Сумском направлении российские подразделения продолжают продвижение, несмотря на попытки ВСУ остановить наступление контратаками. Ситуация остается под контролем наших войск.

В районе Новоселовки, на стыке Днепропетровской области и ДНР, идут активные боевые действия. По последним данным, начался штурм Фёдоровки, продолжаются бои в окрестностях Комара.

На купянском направлении зафиксировано успешное продвижение российских сил на западном берегу Оскола. Северная часть Кондрашовки уже перешла под контроль ВС РФ.

В ночь на 6 июня нанесен масштабный удар по военной инфраструктуре Украины. Под удар попали объекты в Тернополе, Луцке, Киеве и других городах. Для атаки использовались ударные дроны "Герань", крылатые ракеты Х-101, "Калибры" и "Искандеры".

На харьковском направлении российский беспилотник "Молния" уничтожил танк ВСУ. Разведчики 1-й танковой армии обнаружили вражескую машину, после чего операторы БПЛА точно поразили цель. Уничтожение техники подтверждено видеозаписью.