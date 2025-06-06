Только 28% новосибирцев абсолютно удовлетворены своей дачей

Еще половина (58%) отмечают, что в их дачах/домах есть, что отремонтировать/изменить, а каждый восьмой (14%) поделился, что совсем недоволен загородной недвижимостью, об этом свидетельствуют данные Группы Ренессанс Страхование (MOEX: RENI).

Большинство новосибирцев хотели бы улучшить свою дачу в ближайшее время (56%). Однако каждый второй из них еще находится в поиске денег на доработки. Почти половина из опрошенных (46%) рассчитывают потратить на обновление дачи до 100 тысяч рублей. Еще 24% уверены, что обойдутся суммой от 200 до 300 тысяч рублей, 15% – от 100 до 200 тысяч рублей и еще 15% будут готовы заплатить свыше 300 тысяч рублей.

Интерес к дачному строительству приводит и к появлению новых программ страхования. «Раньше на этапе строительства загородного дома обычно можно застраховать только строительно-монтажные риски. Новая программа с ПАЗЛ ДОМ включает полный перечень рисков страхования строящегося дома, так как платформа снижает риски страховых случаев за счет качественного отбора подрядчиков. Наиболее частый страховой случай повреждения строящегося загородного дома – это пожар. Средняя выплата по таким случаям превышает 1,9 млн. рублей, а стоимость полиса – всего около 15-20 тысяч рублей» — комментирует Управляющий директор департамента по работе с экосистемными партнерами, финансовыми институтами и посредниками компании «Ренессанс страхование» Арам Мурадян.

Только 31% новосибирцев обратится к специалистам, когда будут обновлять дачу. Еще треть (15%) позовут своих друзей или родственников, а 54% и вовсе постараются самостоятельно произвести все виды работ. Главным желанием дачников оказалась замена сантехники – такой вариант ответа выбрали в 46% случаев. В топ-3 также вошли электромонтажные работы (31%) и обновление бытовой техники (15%).

Почти каждый второй рассматривает дачу как место, где можно было бы проводить время наедине с собой или семьей, а 31% считают, что на даче можно было бы жить весной и летом. Каждый четвертый планирует так обновить дачу, чтобы устраивать вечеринки для своих друзей, а 7% хотели бы заняться садоводством.

*В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет, проживающих в крупных городах России. Исследование проводилось в мае 2025 года методом онлайн-анкетирования.