Троицкая родительская суббота 7 июня 2025 года: трaдиции и прaвила

7 июня 2025 года православные отметят Троицкую родительскую субботу. Этот день посвящен поминовению усопших. Он входит в число двух Вселенских родительских суббот наряду с Мясопустной.

Историческое значение

Троицкая суббота — важный рубеж между Ветхим и Новым Заветом. В этот день молятся за всех умерших христиан. Традиция связана с праздником Троицы, когда на апостолов сошел Святой Дух.

Церковные службы

В храмах проходят заупокойные богослужения: литургия, панихида, лития. Верующие подают записки с именами усопших, заказывают сорокоусты.

Народные приметы

Жара в этот день сулит неурожай. Утренняя роса предсказывает ранние заморозки. Дождь обещает хорошее лето.

Что нужно делать

Утром стоит посетить храм, подать записки, помолиться. Принято приносить постную еду для пожертвования. Хорошо навести порядок на кладбище — не только на родных могилах, но и на заброшенных. День лучше посвятить добрым делам. Вечером семья собирается за поминальным столом.

Что нельзя делать

Не следует грустить или унывать. Запрещены шумные гуляния. Нельзя приносить в храм скоромную пищу. Под запретом обиды, обман, тяжелая работа. Купаться в водоемах тоже не рекомендуется.

Поминальная трапеза

Поста нет, можно есть любую пищу. Традиционно готовят кутью, блины, пироги, щи. Церковь не устанавливает строгих правил для меню.

Что приносят в храм

Можно пожертвовать постные продукты: фрукты, овощи, выпечку, сладости, церковное вино. Лучше выбирать продукты с долгим сроком хранения.

Интересный факт

В некоторых храмах из принесенной еды организуют общие поминальные трапезы. Часть продуктов передают в благотворительные столовые или раздают нуждающимся.

Ранее Сиб.фм рассказывал о традициях на праздник Троицы.