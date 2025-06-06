Тысячи мусульман и рёв баранов. В Новосибирске опубликованы кадры после намаза у мечети на Курбан-байрам

Мусульмане собрались у новосибирской мечети в честь Курбан-байрама.

Сегодня утром, 6 июня, в Новосибирске у мечети на улице Красина, 58/1 собрались тысячи верующих для празднования Курбан-байрама — одного из важнейших мусульманских праздников.

Мероприятие началось с намаза, после чего все верующие готовились к главному ритуалу дня — жертвоприношению. Для этого к мечети заранее доставили около 200 баранов.

Известно, что праздник Курбан-байрам в переводе с арабского означает «праздник жертвы» и символизирует готовность к самопожертвованию во имя веры. По исламской традиции в этот день мусульмане вспоминают историю пророка Ибрахима и совершают обряд жертвоприношения.

В этом году сам ритуал пройдет за пределами города. Мясо, согласно обычаю, будет разделено между участниками обряда, родственниками, а также передано нуждающимся. Это важная часть традиции — обеспечить праздничным угощением тех, кто не может позволить себе собственный стол.

Сиб.фм собрал фоторепортаж с места событий.