В Новосибирске агроном назвал мощные способы избавления от тли на даче

В Новосибирске агроном поделился эффективными методами борьбы с тлей на приусадебном участке.

По словам агронома Ильи Воробьёва, деформированные листья и липкий налет указывают на присутствие тли.

«Тля – мелкое вредоносное насекомое, высасывающее соки из стеблей и корней растений. Обнаружить ее достаточно просто: она формирует большие скопления маленьких темных точек на молодых побегах, листве и бутонах. Пораженные листья скручиваются, теряют форму, что замедляет рост растения», – рассказал эксперт Сиб.фм.

Агроном говорит, что тля выделяет липкую жидкость (падь), привлекающую муравьев и способствующую развитию сажистого гриба.

«Для борьбы с вредителями можно использовать механические методы, такие как сбор насекомых вручную и уничтожение обнаруженных кладок яиц. Среди народных средств эффективным считается опрыскивание раствором мыла и горчицы, настойкой луковой шелухи или отваром полыни. Препараты Фитоверм или Битоксибациллин уничтожают вредителей, не причиняя вреда полезным насекомым и окружающей среде. В случае массового заражения, когда другие методы не приносят результата, прибегают к использованию химических инсектицидов, таких как Актара, Карбофос или Децис Профи», – заявил агроном.

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