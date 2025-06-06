В Новосибирске эксперт Франк назвал опасные АЗС

Водителям следует проявлять осторожность при выборе заправочной станции, поскольку некоторые из них могут представлять опасность для транспортных средств, заявил автоэксперт Илья Франк.

Заправочные станции, расположенные вдоль дорог и не входящие в крупные федеральные сети, могут продавать топливо низкого качества. Некачественное топливо также может встречаться и на сетевых АЗС, но, как отметил эксперт, крупные сети обычно более тщательно следят за качеством топлива, поскольку репутационные издержки и потенциальные расходы на ремонт автомобилей, пострадавших от плохого топлива, могут быть значительными.

На крупных АЗС риск столкнуться с некачественным топливом минимален, так как они обязаны соблюдать строгие стандарты, контролируемые отделами качества.

«Заправки, о которых нет информации в сети, как правило, имеют низкий уровень сервиса и небольшой доход. В случае судебного разбирательства, даже при положительном решении в пользу автовладельца, получившего ущерб из-за некачественного топлива, не всегда возможно быстро получить компенсацию. Наилучшим вариантом для заправки является АЗС, расположенная в городе, независимо от бренда, так как это гарантирует постоянный спрос со стороны местных жителей», – заявил автоэксперт Илья Франк в интервью Сиб.фм.

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