82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 08:33
пробки
4/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 79.12 | eur 90.66
82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 08:33
пробки
4/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 79.12 | eur 90.66
сегодня 06:47
общество

В Новосибирске ИИ ускорит обработку обращений граждан

Фото: Сиб.фм

Искусственный интеллект поможет чиновникам Новосибирской области быстрее обрабатывать обращения граждан.

В Новосибирской области внедрят платформу Process Mining на базе искусственного интеллекта. Новая система ускорит обработку обращений граждан и повысит эффективность предоставления госуслуг.

Как сообщили в пресс-службе Сбера, система выявит узкие места, ошибки и избыточную нагрузку, делая работу чиновников более прозрачной и эффективной.

По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, государственный сектор пока отстает от бизнеса в цифровизации, но уже способен быстро сокращать отставание.

Напомним, что в Новосибирске эксперт Франк назвал опасные АЗС

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.