В Новосибирске ИИ ускорит обработку обращений граждан

Искусственный интеллект поможет чиновникам Новосибирской области быстрее обрабатывать обращения граждан.

В Новосибирской области внедрят платформу Process Mining на базе искусственного интеллекта. Новая система ускорит обработку обращений граждан и повысит эффективность предоставления госуслуг.

Как сообщили в пресс-службе Сбера, система выявит узкие места, ошибки и избыточную нагрузку, делая работу чиновников более прозрачной и эффективной.

По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, государственный сектор пока отстает от бизнеса в цифровизации, но уже способен быстро сокращать отставание.

Напомним, что в Новосибирске эксперт Франк назвал опасные АЗС