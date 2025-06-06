В Новосибирске на выходные ограничат движение транспорта на трех городских кладбищах

На троицкие выходные ограничат движение на трех кладбищах Новосибирска.

В эти выходные, 7 и 8 июня, в связи с праздником Святой Троицы, с 09:00 до 19:00 будет ограничено движение транспорта на Заельцовском, Гусинобродском и Клещихинском кладбищах.

Отмечается, что ограничения не коснутся спецтехники ритуальных и коммунальных служб.

Также на всех кладбищах Новосибирска в эти дни усилят охрану порядка.

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