В Новосибирске с 8 по 22 июня пройдет летний театральный фестиваль

Летний театральный фестиваль стартует с 8 июня.

С 8 по 22 июня в Новосибирске пройдет Международный Летний театральный фестиваль, организованный театром «Красный факел». Зрителям представят 11 лучших спектаклей из Урала, Сибири и Дальнего Востока. Об этом стало известно на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, в программе будет международная резиденция с участием театралов из Казахстана, Армении, Киргизии, Китая и Беларуси, а также премьеры Театра Наций «Тартюф» и «Последнее лето», билеты на которые были раскуплены мгновенно.