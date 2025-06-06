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культура

В Новосибирске с 8 по 22 июня пройдет летний театральный фестиваль

Фото: Сиб.фм

Летний театральный фестиваль стартует с 8 июня.

С 8 по 22 июня в Новосибирске пройдет Международный Летний театральный фестиваль, организованный театром «Красный факел». Зрителям представят 11 лучших спектаклей из Урала, Сибири и Дальнего Востока. Об этом стало известно на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, в программе будет международная резиденция с участием театралов из Казахстана, Армении, Киргизии, Китая и Беларуси, а также премьеры Театра Наций «Тартюф» и «Последнее лето», билеты на которые были раскуплены мгновенно.

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Валерия Митрохина
Журналист

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