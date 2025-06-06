Десятки тысяч мигрантов замечены рано утром у мечети Новосибирска на Курбан-байрам

Мигранты собрались у мечети на Красина для проведения ритуала Курбан-байрама.

Сегодня рано утром, 6 июня, в Новосибирске у мечети на улице Красина собрались сотни мигрантов, чтобы отметить один из главных мусульманских праздников — Курбан-байрам. Верующие пришли на праздничный намаз и участие в главном ритуале — жертвоприношении.

Известно, что мусульманский праздник Курбан-байрам (в переводе с арабского — "праздник жертвы") отмечается спустя 70 дней после Ураза-байрама и символизирует готовность человека к самопожертвованию во имя веры. В этот день мусульмане вспоминают историю пророка Ибрахима (Авраама), который был готов принести в жертву сына по велению Аллаха. По традиции верующие приносят в жертву животное — обычно барана, а мясо делят между нуждающимися, родственниками и друзьями.

Напомним, что 6овосибирский имам рассказал о главных традициях и обязательных ритуалах Курбан-байрама