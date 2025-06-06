В Новосибирске тысячи мусульман собрались у Соборной мечети на Курбан-байрам

Тысячи мусульман собрались у мечети в Новосибирске.

Утром 6 июня тысячи мусульман собрались у мечети на улице Красина в Новосибирске, чтобы отметить один из главных исламских праздников — Курбан-байрам.

Празднование началось с коллективного намаза. После молитвы верующие готовились к обряду жертвоприношения — к мечети доставили около 200 баранов.

Сам ритуал, посвященный памяти пророка Ибрахима, в этом году проведут за пределами города. Мясо по традиции разделят между участниками, их семьями и всем нуждающимися.

Ранее Сиб.фм публиковал большой фоторепортаж с мечети