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проиcшествия

В Новосибирской области два человека скончались после укуса клещей

Фото: Сиб.фм

Два смертельных случая от укусов клещей зафиксировали в регионе в 2025 году.

Как сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, за 2025 год один пациент скончался от клещевого сыпного тифа, второй — от клещевого энцефалита.

Как сообщают «Вести Новосибирск», по данным областной инфекционной больницы, с начала сезона с подозрением на энцефалит обратились 128 человек, а диагноз подтвердился у 28. Сейчас несколько пациентов находятся в реанимации.

Медики также отмечают рост тяжелых форм заболеваний и призывают соблюдать меры предосторожности при посещении лесов.

Напомним, что в Новосибирске агроном назвал мощные способы избавления от тли на даче

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Валерия Митрохина
Журналист

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