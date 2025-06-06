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общество

В Новосибирской области ликвидировали нарколабораторию с 10 кг мефедрона

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Силовики нагрянули в нарколабораторию.

В Новосибирской области полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, организованной двумя местными жителями 31 и 32 лет. По данным следствия, на средства куратора они приобрели дом в посёлке Советский, оборудование и химические реактивы для производства мефедрона.

Первую партию наркотика мужчины изготавливали четыре дня, затем расфасовали и отправились делать закладки, но были задержаны сотрудниками ДПС.

Во время обыска изъяли более 10 кг запрещенных веществ, лабораторное оборудование, химикаты, упаковку, электронные весы, а также защитные костюмы и маски.

Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирской области пенсионер попытался убить возлюбленную и умереть с ней в один день

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Валерия Митрохина
Журналист

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