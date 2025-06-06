В новосибирском аэропорту Толмачево предотвратили условный захват самолёта

В новосибирском аэропорту Толмачево имени А. И. Покрышкина провели тренировочные учения. Специалисты отрабатывали действия при захвате самолёта на земле.

В учениях участвовали сотрудники аэропорта, медики, спасатели, а также представители силовых структур и экстренных служб. Они проверяли систему оповещения, порядок эвакуации, освобождение «заложников» и тушение пожара.

«Учения прошли успешно, тем самым подтвержден высокий уровень готовности персонала и техники к чрезвычайным ситуациям», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее, в апреле 2025 года, в Толмачево уже проводились масштабные учения. Тогда отрабатывали действия при обнаружении пассажира с опасной инфекцией. Мероприятие организовали совместно с Роспотребнадзором и другими ведомствами.

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