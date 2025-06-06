Возле озера Спартак в Новосибирске произошла потасовка между подростками и нетрезвым мужчиной. Подробности драки

В Новосибирске произошла драка между подростками и пьяными местным жителем. По данному происшествию глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад.

В Новосибирске началась проверка по факту драки между подростками и взрослыми у озера Спартак. Инцидент произошел вечером 4 июня.

По данным очевидцев, конфликт начался с замечания нетрезвого мужчины в адрес подростков из-за шума. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку с применением силы. Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.

В результате один из школьников получил перелом носа и сотрясение мозга. Двоих взрослых задержали и доставили в полицию. Сейчас ведется проверка по статье о хулиганстве.

Информация о случившемся распространилась в соцсетях, вызвав широкий общественный резонанс. В связи с чем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК предоставить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

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