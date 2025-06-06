Вузы Новосибирска подняли цены на платное обучение

Новосибирские вузы сообщили о повышении стоимости платного обучения.

Почти все вузы Новосибирска повысили стоимость контрактного обучения в преддверии нового учебного года. Размер роста варьируется в зависимости от направления и политики конкретного учебного заведения.

Так, в НГМУ обучение на стоматологическом факультете увеличилось до 449 тысяч рублей в год — почти на 20%. В НГУЭУ стоимость программы по юриспруденции (совместно с МГИМО) выросла на 15% и составила 450 тысяч рублей. В НГУ обучение на экономическом факультете подорожало на 6,3% — до 250 тысяч рублей в год. В СибГУТИ плата за обучение на направлении «Прикладная математика и информатика» выросла на 4,5% и теперь составляет 175 тысяч рублей. В НГТУ НЭТИ повышение составило около 10%: в среднем до 185,7 тысячи рублей за технические направления и до 198 тысяч — в магистратуре. Сообщил портал BFM-Новосибирск.

«В предыдущие годы университет сознательно сдерживал рост цен, в том числе из-за пандемии: тогда действовало множество ограничений, связанных с заболеваемостью, многие родители студентов переходили на удалённую работу, а предприятия приостанавливали свою деятельность. В этих условиях вузы шли навстречу контрактникам: либо не повышали стоимость обучения, либо индексировали её символически, иногда даже ниже уровня инфляции», — прокомментировал проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов.

Рост цен в вузах объясняют необходимостью приведения стоимости к уровню финансирования бюджетных мест, инфляцией, увеличением затрат на содержание инфраструктуры и индексацией зарплат преподавателей.

Напомним, что в Новосибирске впервые пройдет конференция по импортозамещению в IT