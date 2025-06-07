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общество

13-летний подросток на мопеде без прав столкнулся с 9-летним велосипедистом под Новосибирском

Фото: ГИБДД Новосибирск

ДТП произошло в в Чистоозерном районе, дети отделались легким испугом и незначительными травмами.

30 мая 2025 года в 14:40 на улице Вали Куприяновой в р. п. Чистоозерное несовершеннолетний, родившийся в 2012 году и не имеющий водительских прав, управлял мопедом марки RACER. Во время обгона велосипедиста, которым управляла несовершеннолетняя 2016 года рождения, он не соблюдал нужное расстояние, что привело к столкновению.

Авария зарегистрирована без пострадавших.

Госавтоинспекция напоминает

Велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет должны передвигаться исключительно по тротуарам, пешеходным и специальным велодорожкам, а также в границах пешеходных зон.

Чтобы управлять легкими мотоциклами (категория A1), нужно достичь 16 лет и пройти необходимую подготовку.

Подростки смогут получить права на полноценный мотоцикл (категория A) только после достижения 18-летнего возраста.

Важно отметить, что спортивная мототехника не предназначена для использования на общих дорогах.

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Дарья Лапина
Журналист

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