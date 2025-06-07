Блогера Артемия Лебедева требуют признать врагом России из-за критики Новосибирска

Новосибирцы попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина признать блогера Артемия Лебедева врагом России из-за критики Новосибирска.

Новосибирец Алексей Фомин написал письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он требует проверить деятельность блогера Артемия Лебедева, который неоднократно критиковал Новосибирск.

«Его высказывания подрывают доверия к регионам России, сеют рознь среди населения. На протяжении многих лет Артемий Лебедев, пользуясь широкой аудиторией своего блога и социальных сетей, позволяет себе оскорбительные и уничижительные высказывания в адрес российских городов, их жителей и культурного наследия. Его критика зачастую носит неконструктивный и предвзятый характер, направлена на формирование негативного образа России в глазах как отечественной, так и зарубежной аудитории», – считает автор, который подписывается коренным новосибирцем.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает систематическая критика Новосибирска.

«Лебедев регулярно использует уничижительные эпитеты, высмеивает архитектуру, инфраструктуру и культурные особенности города. Его высказывания не только оскорбляют чувства жителей Новосибирска, но и наносят ущерб имиджу города, отпугивая потенциальных инвесторов и туристов. Подобные действия, на мой взгляд, выходят за рамки допустимой критики и представляют собой сознательную попытку дискредитации одного из крупнейших и динамично развивающихся городов России. Считаю, что подобные высказывания, особенно в условиях сложной геополитической обстановки, могут быть расценены как информационная диверсия, направленная на дестабилизацию общества и подрыв доверия к государственным институтам», – излагает свои мысли Алексей Фомин.

Новосибирец просит Александра Бастрыкина рассмотреть возможность проведения проверки деятельности Артемия Лебедева на предмет наличия в его высказываниях признаков экстремизма, разжигания ненависти и вражды, а также действий, направленных на подрыв основ конституционного строя России.

«В случае подтверждения противоправного характера его деятельности, прошу принять все необходимые меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. Считаю, что действия Лебедева, направленные на уничижение и дискредитацию российских регионов, позволяют квалифицировать его как Врага России, чья деятельность направлена на ослабление и разрушение нашей страны», – заключает сибиряк.

Напомним, блогер Артемий Лебедев неоднократно критиковал Новосибирск. На видео в соцсетях он говорил: «Это город недоразумение». Один из резонансных случаев произошёл в середине мая. Критикуя Новосибирск во время интервью, он показал средний палец. После этого ряд политиков и общественников выступили в поддержку жителей центра Сибири и в ответ раскритиковали слова блогера.