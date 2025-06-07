Дети кричали: «Мама умерла». В Новосибирске очевидцы рассказали подробности страшного пожара на Лежена

В Новосибирске в ночь на 7 июня в результате пожара в квартире многоэтажного дома погибла женщина. По информации соседей, в квартире, где произошло возгорание, проживала многодетная семья.

Трагедия произошла в Дзержинском районе, на улице Адриена Лежена. Местный житель Анатолий рассказал Сиб.фм, что проснулся около 05:00 от криков.

«Сначала подумал, что это чьи-то развлечения. Подошел к окну, чтобы посмотреть, но никого не увидел. Вышел на балкон, открыл дверь и услышал: «Спасите нас, мы горим». Побежал на помощь», – рассказывает сибиряк.

После этого местный житель заметил густой дым, идущий с пятого этажа дома (согласно данным МЧС, очаг возгорания находился на четвертом этаже). Очевидцы немедленно вызвали экстренные службы, включая МЧС и скорую помощь.

«На месте работали шесть пожарных расчетов и пять бригад скорой помощи. Среди них было три реанимационных автомобиля: два для взрослых и один для детей», – рассказал очевидец.

По словам сибиряка, пожар вспыхнул в квартире, где проживала многодетная семья: четверо детей, их бабушка и двое взрослых. Он уточнил, что погибшей оказалась мать детей. Дети плакали на улице и кричали: «Мама умерла».

Он добавил, что, покинув здание, увидел двоих детей в сопровождении отца. Остальные члены семьи в тот момент находились в квартире.

По данным ГУ МЧС России по региону, пожар в квартире на четвертом этаже дома по улице Адриена Лежена начался ночью. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Мужчина с ожогами спины смог самостоятельно выбраться из квартиры, но от госпитализации отказался. После ликвидации пожара следователи начали проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.