Многодетные новосибирцы получат дополнительный отпуск

В Новосибирской области для родителей, воспитывающих троих и более детей, предусмотрен добавочный оплачиваемый отпуск.

Соответствующий законопроект о предоставлении этого отпуска многодетным семьям был представлен на рассмотрение в Государственную Думу.

Воспользоваться этим правом работники, имеющие статус многодетных родителей, смогут по своему усмотрению в подходящий для них период.

Предоставляемый отпуск можно будет использовать как дополнение к основному отпуску или разделить на части.

Однако, возможность переноса неиспользованных дней на следующий год работы не предусмотрена.