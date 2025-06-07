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вчера 22:38
общество

Многодетные новосибирцы получат дополнительный отпуск

Фото: pikabu.ru

В Новосибирской области для родителей, воспитывающих троих и более детей, предусмотрен добавочный оплачиваемый отпуск.

Соответствующий законопроект о предоставлении этого отпуска многодетным семьям был представлен на рассмотрение в Государственную Думу.

Воспользоваться этим правом работники, имеющие статус многодетных родителей, смогут по своему усмотрению в подходящий для них период.

Предоставляемый отпуск можно будет использовать как дополнение к основному отпуску или разделить на части.

Однако, возможность переноса неиспользованных дней на следующий год работы не предусмотрена.

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Александр Борисов
журналист

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