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общество

На Димитровском мосту в Новосибирске ночью сузят проезжую часть

Фото: мэрия Новосибирск

В понедельник, 9 июня, заработает реверсивное движение.

Подрядчик уже приступил к установке средств организации дорожного движения, таких как бетонные блоки, делиниаторы и реверсивные светофоры. Знаки установлены, а разметка выполнена.

С понедельника, 9 июня, будет внедрено реверсивное движение.
Это подготовительные мероприятия к крупному ремонту.

Как сообщает департамент дорожно-благоустроительного комплекса городского департамента, с 9 июня на мосту введут реверсивное движение, и количество полос уменьшится с шести до пяти.

Изменения затронут полосы в направлении справа налево. Центральная полоса станет переменной:
- с 23. 00 до 15. 00 – движение будет направлено на правый берег,
- с 15. 01 до 22. 59 – в сторону левого берега.

Ремонт займет время до 1 июня 2027 года и будет касаться дорожного покрытия, гидроизоляции, деформационных швов и ограждений.

Водителям советуют быть внимательными и учитывать возможные пробки, а также выбирать другие маршруты.

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Дарья Лапина
Журналист

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