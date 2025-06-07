На Димитровском мосту в Новосибирске ночью сузят проезжую часть

В понедельник, 9 июня, заработает реверсивное движение.

Подрядчик уже приступил к установке средств организации дорожного движения, таких как бетонные блоки, делиниаторы и реверсивные светофоры. Знаки установлены, а разметка выполнена.



С понедельника, 9 июня, будет внедрено реверсивное движение.

Это подготовительные мероприятия к крупному ремонту.



Как сообщает департамент дорожно-благоустроительного комплекса городского департамента, с 9 июня на мосту введут реверсивное движение, и количество полос уменьшится с шести до пяти.



Изменения затронут полосы в направлении справа налево. Центральная полоса станет переменной:

- с 23. 00 до 15. 00 – движение будет направлено на правый берег,

- с 15. 01 до 22. 59 – в сторону левого берега.



Ремонт займет время до 1 июня 2027 года и будет касаться дорожного покрытия, гидроизоляции, деформационных швов и ограждений.



Водителям советуют быть внимательными и учитывать возможные пробки, а также выбирать другие маршруты.