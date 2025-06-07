Надежды не осталось. Появились данные о состоянии здоровья Тиграна Киосаяна

Известный российский кинорежиссёр, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян продолжает оставаться объектом пристального внимания после того, как в декабре 2024 года был срочно доставлен в больницу с серьёзным сердечным приступом, повлекшим за собой клиническую смерть.

По информации, полученной сетевым изданием «Интересная Россия» из проверенных источников на утро 7 июня 2025 года, Тигран Кеосаян по-прежнему находится в коматозном состоянии. Он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в отделении интенсивной терапии одной из ведущих кардиологических клиник российской столицы.

Врачи констатируют, что состояние 59-летнего представителя искусства оценивается как стабильно тяжёлое. Однако в последние недели наблюдается незначительное, но устойчивое улучшение.

Согласно информации, полученной от источников, близких к медицинскому персоналу, Кеосаян проявляет признаки реагирования на внешние факторы: он моргает в ответ на звуки, слегка двигает пальцами и время от времени пытается приоткрыть рот. Эти проявления, хотя и незначительные, дают сдержанный повод для оптимизма.

Тигран Кеосаян, последние сведения: прогнозы медиков – сложное выздоровление

Кардиологи и неврологи, контролирующие состояние Тиграна Кеосаяна, акцентируют внимание на том, что процесс выхода из комы – явление непредсказуемое.

«Мы видим незначительные улучшения, однако кома, спровоцированная клинической смертью и продолжительными проблемами с сердцем, делает прогноз крайне осторожным. Восстановление – это долгий и трудный путь, требующий интенсивной реабилитации», – сообщил один из специалистов на условиях конфиденциальности.

Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы усложняют процесс лечения. Следует напомнить, что у Кеосаяна было диагностировано предынфарктное состояние ещё в 2008 году, после чего ему была проведена процедура стентирования. В 2010 году режиссёр перенёс острый инфаркт миокарда, что потребовало повторной установки стента.

Всего в его сердце установлено семь стентов, а также кардиостимулятор. Несмотря на рекомендации врачей, Тигран Кеосаян продолжал вести активный образ жизни, что, по мнению специалистов, могло негативно сказаться на его состоянии.

Аналитики сходятся во мнении, что шансы на выход из комы повышаются, если позитивная динамика сохранится в ближайшие месяцы. Однако для полноценного восстановления потребуются не только усилия врачей, но и огромная поддержка со стороны семьи, а также, возможно, счастливое стечение обстоятельств.

«Каждый случай индивидуален. Организм Тиграна демонстрирует определённые ресурсы, однако точные прогнозы невозможны», – уточнил один из лечащих врачей.

Маргарита Симоньян: вера и поддержка как основа борьбы

Супруга Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, является главной поддержкой для мужа в этот непростой период. Несмотря на эмоциональное и физическое истощение, она ежедневно навещает Тиграна в реанимационном отделении, контролирует ход лечения и поддерживает связь с общественностью.

В апреле 2025 года в телепередаче «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Маргарита поделилась личными подробностями: «Тигран откликается. Он моргает, открывает рот, двигается, тянет руки. Это необъяснимо с научной точки зрения, говорят врачи». Эти слова стали лучом надежды для семьи и миллионов поклонников.

Вчера, 6 июня 2025 года, Маргарита Симоньян опубликовала новый пост в своём Telegram-канале, выразив благодарность всем, кто продолжает поддерживать её мужа:

«Каждое ваше доброе слово, каждая молитва – это огромная помощь. Я верю, что Тигран сильный, он борец. Мы ждём его возвращения, и ваша поддержка даёт нам силы».

Она также отметила, что вера, любовь близких и молитвы тысяч людей играют решающую роль в борьбе за жизнь режиссёра.

Маргарита Симоньян, несмотря на напряжённый рабочий график и заботы о детях, взяла на себя часть рабочих проектов мужа, чтобы продолжить его дело.

Семья Кеосаяна и Симоньян, воспитывающая троих детей – Марьяну, Баграта и Маро, – живёт в просторном доме в Подмосковье вместе с родителями супругов, что свидетельствует об их приверженности семейным ценностям.

Кто такой Тигран Кеосаян: творческий путь режиссёра и телеведущего

Тигран Кеосаян, родившийся 4 января 1966 года в Москве, пошёл по стопам своего отца, режиссёра Эдмонда Кеосаяна, создателя знаменитого фильма «Неуловимые мстители». После окончания ВГИКа Тигран снял такие известные фильмы, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост. Сделано с любовью!» (по сценарию Маргариты Симоньян).

В его фильмографии более 40 работ, включая режиссуру музыкальных клипов для звёзд 90-х, таких как Наталья Ветлицкая и Ирина Аллегрова.

С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, ведя передачи «Вечер с Тиграном Кеосаяном», «Хватит молчать!» и «Международная пилорама» на НТВ. Его яркий стиль, острые комментарии и харизма сделали его одним из самых узнаваемых телеведущих в России.

Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал радоваться жизни, став в начале 2024 года дедушкой благодаря дочерям от первого брака с актрисой Алёной Хмельницкой.

Общественная поддержка и надежда на чудо.

Ситуация с Тиграном Кеосаяном остаётся в центре внимания российских СМИ и общественности. Миллионы людей по всей стране и за её пределами следят за новостями, надеясь на чудо.

История пациента из Свердловской области, который вышел из комы после 47 дней, вселяет надежду в семью и поклонников режиссёра. Коллеги, друзья и зрители выражают слова поддержки в социальных сетях, присоединяясь к молитвам за его выздоровление.