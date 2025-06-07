Новосибирцы просят Бастрыкина признать блогера Лебедева врагом России

Житель Новосибирска обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой признать блогера Артемия Лебедева врагом России из-за его критических высказываний в адрес города.

Алексей Фомин, назвавшийся коренным новосибирцем, направил письмо Бастрыкину, требуя провести проверку в отношении деятельности Лебедева, известного своими неоднократными нападками на Новосибирск.

В своем обращении Фомин отмечает, что «высказывания блогера подрывают веру в российские регионы и разжигают вражду между людьми». Он утверждает, что Лебедев, используя свою популярную платформу в интернете, регулярно допускает оскорбительные высказывания в адрес городов России, их жителей и культурного наследия, и что его критика часто является предвзятой и направлена на создание негативного образа России, как внутри страны, так и за рубежом.

Фомин выразил особую озабоченность по поводу систематической критики Новосибирска со стороны Лебедева. По его словам, блогер постоянно использует уничижительные характеристики, высмеивает архитектуру, инфраструктуру и культурную самобытность города. Эти высказывания, как утверждает автор письма, не только оскорбляют горожан, но и вредят имиджу Новосибирска, отпугивая инвесторов и туристов. Он считает, что подобное поведение выходит за рамки допустимой критики и представляет собой намеренную попытку дискредитации одного из крупнейших и динамично развивающихся городов России, и что в текущей геополитической обстановке такие действия можно расценивать как информационную диверсию, направленную на дестабилизацию общества и подрыв доверия к власти.

В связи с этим, новосибирец просит Бастрыкина инициировать проверку деятельности Лебедева на предмет признаков экстремизма, разжигания ненависти и вражды, а также действий, направленных на подрыв конституционного строя РФ.

Фомин заключает, что в случае подтверждения противозаконности деятельности блогера, необходимо принять все предусмотренные законом меры. Он убежден, что действия Лебедева, направленные на унижение и дискредитацию российских регионов, позволяют считать его "врагом России", чья деятельность направлена на ослабление и разрушение страны.

Стоит напомнить, что Артемий Лебедев неоднократно подвергал критике Новосибирск. В частности, он называл его "городом-недоразумением". Одним из наиболее запомнившихся эпизодов стал случай в мае, когда блогер показал средний палец, критикуя Новосибирск во время интервью, что вызвало резкую критику со стороны политиков и общественности, выступивших в поддержку жителей города.