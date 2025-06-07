Опубликованы страшные кадры крушения поезда Адлер-Новосибирск 35 лет назад

В ночь на 4 июня 1989 года произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории СССР и России.

На 1710-м километре Транссибирской магистрали в Башкирской АССР столкнулись два пассажирских состава: №211 "Новосибирск-Адлер" и №212 "Адлер-Новосибирск". Оба поезда следовали с нарушением графика — один задержался из-за экстренной высадки роженицы, другой из-за технических неполадок.

Катастрофа произошла в 01:09 по местному времени, когда составы оказались в эпицентре взрыва газового облака. Как установило расследование, за сутки до трагедии произошла утечка газа из проходившего рядом трубопровода. Плотное газовое облако скопилось в низине у скалы Змеиная Горка. Причиной возгорания могла стать искра от колёс или брошенный окурок.

Последствия взрыва были ужасающими: официальное число погибших составило 575 человек, более 600 получили тяжелые травмы. Мощность взрыва сравнима с ядерным ударом по Хиросиме — ударная волна выбила стёкла в радиусе 12 км, а огненный столб был виден за 100 км. Вагоны разметало на сотни метров от путей.

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