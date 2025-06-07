Сезон клещевой активности в разгаре: предварительные итоги и тревожные ожидания

Более 1800 пострадавших от укусов за неделю, два трагических случая, усиление активности паразитов из-за потепления и неожиданные изменения опасных инфекций — таковы первые результаты начавшегося сезона клещей. Рассмотрим способы защиты себя и своих близких от этого незаметного, но опасного врага.

Опасности летнего периода 2025 года

Лето наступило, и вместе с ним активизировались клещи. Только за прошедшую неделю в Новосибирске и его окрестностях зарегистрировано свыше 1813 случаев обращений за медицинской помощью из-за укусов этих кровососущих насекомых. Медики сообщают о случаях заражения клещевым энцефалитом и болезнью Лайма, а также о редкой форме риккетсиоза, один из случаев которой привел к летальному исходу.

Власти заранее предупреждали: после мягкой зимы с небольшим количеством снега клещи пробудились раньше обычного и стали еще более опасными. И если вы считаете, что сезон клещей — это лишь временный дискомфорт, то вы глубоко заблуждаетесь. Для многих это заканчивается госпитализацией, инвалидностью или даже смертью.

На волосок от гибели: рассказ Владимира из Новосибирска

Житель микрорайона Пашино, 45-летний Владимир М., до сих пор помнит тот день, который перевернул его жизнь. Это произошло несколько лет назад, в конце мая, во время прогулки в лесу недалеко от дачного участка, сообщает издание atas.info.

— Я тогда не почувствовал ничего необычного под рукавом, — вспоминает он. — Подумал, что это комар. Позже кто-то заметил у меня на коже темное пятнышко. Это оказался клещ. Его удалили дома, самостоятельно, без помощи врачей. Спустя четыре дня температура поднялась до 39 градусов, появились сильные головные боли, мышечные спазмы, а затем и сыпь... До инфекционной больницы я добрался с трудом. Диагноз: клещевой риккетсиоз. Такого никому не пожелаю.

Владимир провел несколько недель в больнице, перенеся осложнения на почки и сердце. По его словам, врачи были удивлены тяжестью симптомов — ранее эта инфекция считалась «легкой», но теперь проявляет себя более агрессивно.

Подобные случаи происходят все чаще. И это становится не исключением, а закономерностью.

Статистические данные вызывают тревогу: количество укусов растет, инфекции эволюционируют

Согласно информации регионального Роспотребнадзора, только за одну неделю весны 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано 1813 случаев укусов клещей. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Искитимском, Мошковском и Тогучинском районах. Однако и городские территории не менее опасны.

Часто жертвами укусов клещей становятся дети и подростки. Только за первые две недели мая более 398 обращений поступило от детей до 18 лет. При этом количество заболеваний, вызванных укусами, увеличивается непропорционально числу укусов — сегодня каждый десятый случай представляет реальную угрозу для жизни. Многие эпидемиологи отмечают, что тяжесть заболеваний возросла, что может свидетельствовать об изменении инфекций.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Клещи переносят не только вирусы, но и различные сочетания инфекций. Наиболее часто встречаются:

• Болезнь Лайма (боррелиоз) — начинается с красного пятна в месте укуса, затем переходит в боли в суставах, нарушения неврологического характера, иногда переходит в хроническую форму.

• Клещевой энцефалит — высокая температура, головная боль, нарушение координации, возможен переход в менингоэнцефалит.

• Риккетсиоз — сильная интоксикация, высыпания, поражение кровеносных сосудов, в тяжелых случаях — внутренние кровотечения.

• Гранулоцитарный анаплазмоз — ослабление иммунитета, слабость, высокая температура, возможно развитие сепсиса.

Если вы обнаружили у себя хотя бы два из этих симптомов в течение месяца после укуса, немедленно обратитесь к врачу.

Где подстерегает опасность в городе

Многие считают, что клещи — это проблема лесов и дачных участков. Однако они давно адаптировались к городской среде. В Новосибирске наиболее часто встречаются случаи укусов в:

• парках и аллеях Советского района, особенно в окрестностях Академгородка;

• окрестностях Первомайского района, где остались участки лесополосы;

• берегах рек, где растет высокая трава;

• детских площадках и школьных дворах в новых жилых районах;

• частном секторе с плохо обработанными территориями.

Даже в центре города есть риск заражения — клещ может попасть на одежду после поездки на природу, на цветах, принесенных с дачи, или на домашнем питомце.

Тревожным является и тот факт, что заражение может произойти без присасывания. Главный инфекционист области подчеркивает: достаточно, чтобы клещ просто коснулся кожи, особенно при наличии царапин или повреждений.

Что делать при укусе: действия, которые могут спасти вас и ваших близких

Если вы или ваш ребенок все же столкнулись с клещом, не паникуйте, но действуйте оперативно:

Не пытайтесь раздавить клеща или обрабатывать место укуса маслом — это увеличивает риск заражения.

Не удаляйте насекомое голыми руками — используйте пинцет или специальные приспособления. Захватывайте клеща как можно ближе к головке и аккуратно вытягивайте его прямо вверх.

Обработайте место укуса антисептиком, отправьте клеща в лабораторию для анализа.

Обратитесь к врачу: может потребоваться профилактическое лечение.

Следите за своим самочувствием в течение месяца — первые симптомы могут быть незаметными.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не полагаться на удачу, а принимать действенные меры предосторожности:

Носите светлую одежду с длинными рукавами и заправляйте брюки в носки.

Обрабатывайте одежду репеллентами, содержащими ДЭТА или икардин.

Избегайте мест с густой травой и кустарниками — это излюбленные места обитания клещей.

Осматривайте себя каждые 15 минут во время пребывания на природе, а по возвращении тщательно осмотрите тело и волосы.

Что ожидать в будущем: прогнозы и меры предосторожности

Клещи представляют опасность до октября. Однако их активность напрямую зависит от погодных условий. Энтомологи отмечают: чем меньше солнечного света и выше влажность, тем больше клещей.

Суточная активность клещей имеет два пика — с 8 до 11 утра и с 17 до 20 часов. В это время лучше избегать посещения лесов, кустарников и нескошенных трав.

В 2025 году специалисты прогнозируют еще один всплеск активности в сентябре — перед началом зимней спячки клещи становятся особенно агрессивными.

Сезон клещей в Новосибирске только набирает обороты. По прогнозам, пик активности придется на июнь, а завершение — на конец октября. Однако даже после этого не стоит терять бдительность: некоторые виды клещей остаются активными до наступления заморозков.

Своевременное обращение к врачу, вакцинация и соблюдение элементарных мер предосторожности помогут сохранить не только здоровье, но и жизнь.

Клещи существуют на Земле миллионы лет. Они пережили динозавров и ледниковый период. Но в отличие от них, у нас есть выбор — стать их очередной жертвой или взять ситуацию под контроль.