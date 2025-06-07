Сибирский производитель мороженого выставлен на продажу вместе с долговыми обязательствами

Новосибирская фабрика по производству мороженого, чей годовой оборот превышает миллиард рублей, предлагается к приобретению за 550 миллионов рублей, включая кредитную нагрузку в размере 400 миллионов рублей.

В объявлении о продаже отмечается, что предприятие успешно функционирует более двух десятилетий и является одним из ведущих изготовителей мороженого в Сибирском регионе. Ассортимент компании насчитывает более ста наименований продукции, а также имеется собственная сеть розничных точек в Сибирском федеральном округе.

В цену бизнеса включены производственные площади, запасы сырья и готовой продукции, оцененные в 270 миллионов рублей, а также автопарк, оборудованный рефрижераторами. Заводской комплекс включает производственные и административные здания, холодильные склады, технические и вспомогательные постройки, общей площадью свыше десяти тысяч квадратных метров. Предприятие полностью оснащено необходимым оборудованием.

Приобретая завод, новый владелец также принимает на себя обязательства по выплате банковского кредита в размере 400 миллионов рублей.