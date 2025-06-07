Синоптик Вильфанд заявил об опасной погоде в регионах Сибири

Руководитель российского Гидрометцентра, Роман Вильфанд, проинформировал население Сибирского и Дальневосточного федеральных округов о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях.

В настоящий момент в Новосибирске температура воздуха составляет +27 градусов, скорость ветра – 4 м/с, влажность – 39%, атмосферное давление – 744 мм рт. ст., ощущается как +16 градусов.

По информации синоптика, в предстоящую субботу, 7 июня, на территории Красноярского края и Республики Хакасия ожидаются осадки в виде дождя, грозы, а также выпадение крупного града. Помимо этого, прогнозируется усиление ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

В Забайкальском крае и отдельных районах Алтайского края существует вероятность возникновения заморозков.

«В Новосибирской области и Алтайском крае прогнозируются интенсивные дожди, выпадение крупного града и резкое усиление ветра до 25 м/с и выше», — цитирует агентство ТАСС слова Вильфанда.