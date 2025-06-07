Соревнования по каратэ среди спортсменов с нарушениями слуха стартовали в Новосибирске

За награды борются более 100 каратистов из 20 регионов нашей страны.

В Новосибирске начались чемпионат и первенство России по каратэ для спортсменов с нарушениями слуха. Мероприятие проходит на площадке «Локомотив». Более 100 каратистов из 20 российских регионов соревнуются за медали, сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.



«Для нас это огромная честь. В Новосибирске сильная каратэ школа, и особенно радует, что среди участников есть наши спортсмены», — отметил Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.



В городе подготовлено 19 олимпийских чемпионов, а также знаменитые паралимпийцы, такие как Максим Шабуров и Антон Кулятин.



В регионе также развиты команды по волейболу и хоккею для людей с нарушениями слуха. На сегодня в городских спортивных школах занимаются 102 профессиональных спортсмена, а более 470 человек бесплатно участвуют в занятиях по адаптивной физкультуре.



Ожидается, что турнир предоставит зрителям захватывающие поединки и продемонстрирует истинную силу духа участников.