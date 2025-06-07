Согласно заявлению помощника президента РФ, Владимира Мединского, украинская сторона внезапно перенесла обмен пленными на неопределенный срок. Он отметил, что причины такого решения представляются "довольно странными".

Мединский сообщил о начатой Москвой 6 июня акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших. Первая партия, состоящая из 1212 тел солдат ВСУ, уже доставлена в рефрижераторах к месту обмена и подготовлена к передаче, а остальные, по его словам, находятся на подходе.

Российская сторона утверждает, что был передан предварительный список из 640 военнопленных различных категорий, включая раненых, тяжелобольных и молодых бойцов.

Мединский добавил, что группа представителей Минобороны России была направлена к границе с Украиной и ожидает контакта и прибытия украинской стороны к месту встречи.

Москва вновь подчеркивает необходимость строгого соблюдения графика и договоренностей со стороны Киева, призывая "забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли предать их земле по-человечески", подчеркивая, что каждый военнослужащий должен иметь шанс вернуться домой.

Минобороны России подтвердило готовность к передаче 1212 тел украинской стороне, однако из-за заявлений Киева тела остаются в рефрижераторах в Брянской области. В этом регионе были зафиксированы колонны машин и российские военные в защитных костюмах.

Генерал-лейтенант Александр Зорин заявил о полной готовности к обмену в соответствии с договоренностями, включая обмен военнопленными.

В то же время, Координационный штаб Украины опроверг заявление Мединского о срыве обмена пленными и отказа от приема тел погибших, утверждая, что дата 7 июня не была согласована.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ Киева от приема тел бойцов ВСУ "геноцидом своего народа", подчеркнув, что "нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов".

Сенатор Андрей Клишас выразил подозрение, что Киев намеренно срывает мирные переговоры, а глава фракции ЛДПР назвал произошедшее "детским лепетом", выразив мнение, что перенос обмена телами является проявлением цинизма и пренебрежения к памяти погибших.

По мнению парламентария Дмитрия Белика, причиной срыва обмена является нежелание Киева выплачивать компенсации семьям погибших, напомнив о принятом Верховной Радой законе, признающем солдат погибшими только через несколько лет после окончания боевых действий, что, по его мнению, свидетельствует о стремлении Киева "набить собственные кошельки и не дать ни копейки своим гражданам", продолжая "кровавую политику" против своего народа.

Военно-политический эксперт Ян Гагин согласился с этой точкой зрения, считая, что обмен телами повлечет за собой огромные бюджетные расходы на выплаты семьям, что для Киева является "большим поражением".

Сенатор Андрей Климов назвал перенос обмена и приемки тел "мерзопакостным", предположив, что основная причина — "смятение" в рядах украинской власти.