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общество

В Новосибирске продают завод мороженого «Гудвилл» за 550 млн рублей

Фото: Авито

В Новосибирске выставлен на продажу известный завод мороженого «Гудвилл» с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей.

Цена предприятия составляет 550 млн рублей, включая производственные мощности, складские запасы сырья и готовой продукции на 270 млн рублей, а также парк авторефрижераторов.

Предприятие с 20-летней историей производит более 100 видов мороженого под узнаваемым брендом и обладает собственной розничной сетью в Сибирском федеральном округе. В комплект входят современные производственные линии, упаковочное оборудование, холодильные установки и другие технологические мощности.

Особенностью сделки является переход к покупателю кредитных обязательств на сумму 400 млн рублей. Завод располагает развитой инфраструктурой с подключенными коммуникациями, включая газопровод и электрическую мощность 1000 кВт, что позволяет расширять производство. Предприятие имеет все необходимые сертификаты, включая FSSC 22000, и налаженные каналы сбыта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске выставили на продажу уникальный автограф Александра Карелина за 150 тыс рублей.

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Кристина Уколова
Журналист

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