В Новосибирске создан способ минимизации вероятности развития побочных эффектов при терапии онкологических заболеваний

Новосибирские ученые предложили решение для профилактики фиброза легких, возникающего при лечении рака и инфекционных болезней. Подход базируется на использовании иммуностимулирующих молекул РНК и продемонстрировал свою результативность в лабораторных исследованиях. Об этом информирует пресс-служба СО РАН «Наука в Сибири».

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) разработали уникальную методику, позволяющую уменьшить вероятность осложнений при лечении рака и вирусных инфекций. Она основана на применении специфических молекул РНК, активизирующих иммунитет, подавляющих репликацию вирусов и замедляющих рост опухолей.

Ученые синтезировали молекулу, которая оказывает поддержку организму в борьбе с заболеваниями, не вызывая при этом избыточного воспаления, характерного для других лекарственных средств.

В ходе экспериментов на мышах подтверждено, что препарат способствует уменьшению повреждений легочной ткани и предотвращает развитие фиброза – серьезного осложнения, возникающего, в частности, после химиотерапии или при вдыхании токсичных веществ.