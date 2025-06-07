В Новосибирске толпа с палками напала на журналистов федерального телеканала

В Новосибирске репортеры подверглись нападению: трое парней, вооруженных дубинками, атаковали телевизионную группу.

Об инциденте сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что нападавшие задержаны и переданы правоохранительным органам.

Согласно информации из телеграм-канала Ирины Волк, инцидент произошел в Дзержинском районе города, где съемочная группа телеканала "РЕН ТВ" выполняла редакционное задание.

Нападавшие, трое местных жителей, проживающих на улице Караваева, использовали в качестве оружия палки. В настоящее время все трое задержаны и доставлены в полицейский участок №5 "Дзержинский", где ведется проверка обстоятельств случившегося.

Редакция Сиб.фм обратилась в пресс-службу регионального управления МВД за официальными комментариями.

Ранее стало известно об аресте водителя внедорожники, обвиняемого в нападении на журналиста Сиб.фм.