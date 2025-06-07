В Новосибирске восемь росгвардейцев стали обладателями краповых беретов

На территории института, носящего имя генерала армии И.К. Яковлева, в Новосибирске, завершились сложные испытания для получения права носить краповый берет – ключевой знак отличия элитных подразделений Росгвардии.

В течение четырех дней 38 бойцов спецназа из Сибирского округа соревновались не только между собой, но и преодолевали собственные слабости. Об этом информирует пресс-служба Сибирского округа Росгвардии.

До заключительного этапа добрался 31 военнослужащий. Им предстояло совершить марш-бросок на 11 километров с полной экипировкой, пройти штурмовую полосу, продемонстрировать навыки в огневой и тактической подготовке, а также сдать тесты по топографии и оказанию первой помощи. Завершением стал 12-минутный поединок с опытными инструкторами – проверка силы духа и выносливости.

По результатам испытаний, лишь восемь бойцов удостоились краповых беретов. Для них это не просто трофей, а свидетельство высокого уровня физической, психологической и профессиональной готовности.