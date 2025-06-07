В Новосибирской области без вести пропали двое мужчин

Двое мужчин пропали 6 июня. Волонтёры и полиция начали поиски.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», житель посёлка Ордынское Анатолий Манин пропал 6 июня. Мужчине 56 лет. Рост 160 см, худощавое телосложение, волосы с сединой. Волонтёры уточняют, что мужчина нуждается в медпомощи.

В этот же день пропал 75-летний Александр Осколков в Бердске. 6 июня он уехал на автомобиле Toyota Caldina темно-синего цвета и не вернулся.





Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите волонтёрам.