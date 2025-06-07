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вчера 22:59
общество

В Новосибирской области без вести пропали двое мужчин

Фото: соцсети

Двое мужчин пропали 6 июня. Волонтёры и полиция начали поиски.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», житель посёлка Ордынское Анатолий Манин пропал 6 июня. Мужчине 56 лет. Рост 160 см, худощавое телосложение, волосы с сединой. Волонтёры уточняют, что мужчина нуждается в медпомощи.

Фото В Новосибирской области без вести пропали двое мужчин 2

В этот же день пропал 75-летний Александр Осколков в Бердске. 6 июня он уехал на автомобиле Toyota Caldina темно-синего цвета и не вернулся.

Фото В Новосибирской области без вести пропали двое мужчин 3

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите волонтёрам.

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Александр Борисов
журналист

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