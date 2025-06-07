В центре Новосибирска вымостят 1,6 км тротуарной плитки

В Новосибирске стартовал проект по обновлению тротуаров в центральной части города, где планируется заменить покрытие на протяжении более чем 1,6 километра.

Ремонтные работы начались в июне, о чем было объявлено 2 числа. Ограниченные участки на Красном проспекте и улице Орджоникидзе временно стали недоступны для пешеходов. Муниципалитет предоставил информацию о бюджетных ассигнованиях на замену тротуарной плитки в ответ на запрос BFM-Новосибирск.

Согласно муниципальному контракту с ООО «НовосибСтройПроект» на 2025 год, запланирован ремонт тротуаров с использованием новых гранитных камней и крупноформатной тротуарной плитки размером 30060060 мм. Плитка будет изготовлена из высокопрочного бетона с добавлением мраморной крошки белого цвета в лицевом слое, аналогично работам, проведенным осенью 2024 года возле здания Новосибирской государственной филармонии (Красный проспект, 32). Общая протяженность ремонтируемых участков составит около 1650 метров, а предварительная стоимость проекта оценивается в 96 миллионов рублей, сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Новая тротуарная плитка будет уложена на Красном проспекте от улицы Щетинкина до улицы Романова (четная сторона) и от улицы Романова до улицы Орджоникидзе (нечетная сторона). На улице Орджоникидзе ремонт затронет тротуары с обеих сторон на участке от улицы Мичурина до Красного проспекта и нечетную сторону от Красного проспекта до улицы Советской.

Стоит отметить, что обновление тротуаров на Красном проспекте началось в прошлом году и реализуется различными способами. Например, возле Дома Ленина было уложено плиточное покрытие, в то время как участки возле НГМУ и Дома быта были заасфальтированы. В мэрии объяснили это преимуществами асфальтобетонного покрытия.